Министерство экономики планирует выделить эту сумму на оказание чрезвычайной помощи в таких областях, как "социальная, образовательная, дорожная, гуманитарная помощь, жилье, среди прочих", сообщил Генеральный секретариат правительства по связи.
Согласно источнику, в настоящее время Эквадор переживает "худший сезон дождей за последние 15 лет", поэтому правительство консерватора Гильермо Лассо направило свое внимание на оказание всесторонней помощи пострадавшим районам с предоставлением "гуманитарной помощи, внимания пострадавшим гражданам, восстановления дорог для обеспечения дорожного сообщения, выделения ресурсов".
По данным специализированных учреждений, в прибрежном регионе и андском высокогорье страны выпало осадков больше, чем в среднем за последние пятнадцать лет.
Только Министерство транспорта и общественных работ приняло участие в 236 чрезвычайных ситуациях на дорогах, добавил источник, и уточнил, что из 10 313 164 километров дорог, составляющих дорожную сеть страны, 16,75 % серьезно пострадали, и водителям было рекомендовано принять необходимые меры предосторожности.
Только 15 % дорожной сети находится в "очень хорошем" состоянии, 38 % - в "хорошем" и 30 % - в "удовлетворительном", добавил он.
Эквадор планирует выделить более 200 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации, связанные с дождями
Правительство Эквадора объявило в пятницу, что планирует выделить более 200 миллионов долларов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных нынешним сезоном дождей, который классифицируется как худший за последние пятнадцать лет.
Министерство экономики планирует выделить эту сумму на оказание чрезвычайной помощи в таких областях, как "социальная, образовательная, дорожная, гуманитарная помощь, жилье, среди прочих", сообщил Генеральный секретариат правительства по связи.
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Иван Ободов
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