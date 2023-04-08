Эквадор планирует выделить более 200 миллионов долларов на чрезвычайные ситуации, связанные с дождями

Министерство экономики планирует выделить эту сумму на оказание чрезвычайной помощи в таких областях, как "социальная, образовательная, дорожная, гуманитарная помощь, жилье, среди прочих", сообщил Генеральный секретариат правительства по связи.



Согласно источнику, в настоящее время Эквадор переживает "худший сезон дождей за последние 15 лет", поэтому правительство консерватора Гильермо Лассо направило свое внимание на оказание всесторонней помощи пострадавшим районам с предоставлением "гуманитарной помощи, внимания пострадавшим гражданам, восстановления дорог для обеспечения дорожного сообщения, выделения ресурсов".



По данным специализированных учреждений, в прибрежном регионе и андском высокогорье страны выпало осадков больше, чем в среднем за последние пятнадцать лет.



Только Министерство транспорта и общественных работ приняло участие в 236 чрезвычайных ситуациях на дорогах, добавил источник, и уточнил, что из 10 313 164 километров дорог, составляющих дорожную сеть страны, 16,75 % серьезно пострадали, и водителям было рекомендовано принять необходимые меры предосторожности.



Только 15 % дорожной сети находится в "очень хорошем" состоянии, 38 % - в "хорошем" и 30 % - в "удовлетворительном", добавил он.