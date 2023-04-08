Пятнадцать стран ЕС присоединились к иску против анти-ЛГБТИ закона Венгрии

Крупнейший производитель электромобилей приостанавливает продажи из-за проблем с безопасностью

Продажи Volkswagen (VLKAY) ID.4 резко остановились после того, как немецкий автопроизводитель издал приказ об остановке продаж 18 000 электрических внедорожников после сообщений о том, что двери открываются во время движения автомобиля.