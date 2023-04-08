Пятнадцать стран ЕС присоединились к иску против анти-ЛГБТИ закона Венгрии

22:48 2023-04-08

Пятнадцать стран ЕС выступят в качестве третьих сторон в иске, поданном в прошлом году Европейской комиссией.

Испания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Австрия, Ирландия, Дания, Мальта, Швеция, Финляндия, Словения, Франция, Германия и Греция вместе с Европейским парламентом выступят в качестве третьих сторон в иске, поданном в прошлом году Европейской комиссией.