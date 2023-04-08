Испания, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Австрия, Ирландия, Дания, Мальта, Швеция, Финляндия, Словения, Франция, Германия и Греция вместе с Европейским парламентом выступят в качестве третьих сторон в иске, поданном в прошлом году Европейской комиссией.
Пятнадцать стран ЕС присоединились к иску против анти-ЛГБТИ закона Венгрии
22:48 2023-04-08
Пятнадцать стран ЕС выступят в качестве третьих сторон в иске, поданном в прошлом году Европейской комиссией.
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23:01
Иван Ободов
Крупнейший производитель электромобилей приостанавливает продажи из-за проблем с безопасностью
Продажи Volkswagen (VLKAY) ID.4 резко остановились после того, как немецкий автопроизводитель издал приказ об остановке продаж 18 000 электрических внедорожников после сообщений о том, что двери открываются во время движения автомобиля.