Санкции, объявленные Управлением по делам Тайваня Китая, также запрещают инвесторам и компаниям, связанным с Сяо, сотрудничать с организациями и лицами материкового Китая.
Санкции последовали за встречей президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти во время его визита в Калифорнию на этой неделе.
В августе прошлого года, после визита на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Китай ввел санкции, включая запрет на въезд, в отношении семи тайваньских чиновников и законодателей, включая Сяо, обвинив их в "ярой поддержке независимости", что вызвало осуждение со стороны демократически управляемого острова.
Китай считает Тайвань частью своей территории, а не отдельной страной. Правительство Тайваня отвергает претензии Китая.
В августовский санкционный список также попали министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Веллингтон Ку, а также политики из правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня.
Китай вводит новые санкции против представителя Тайваня в США
Китай ввел новые санкции против Сяо Би-хим, фактического посла Тайваня в США, запретив ей и членам ее семьи въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, сообщили в пятницу государственные СМИ.
Санкции, объявленные Управлением по делам Тайваня Китая, также запрещают инвесторам и компаниям, связанным с Сяо, сотрудничать с организациями и лицами материкового Китая.
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Иван Ободов
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