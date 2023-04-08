Китай вводит новые санкции против представителя Тайваня в США

Санкции, объявленные Управлением по делам Тайваня Китая, также запрещают инвесторам и компаниям, связанным с Сяо, сотрудничать с организациями и лицами материкового Китая.



Санкции последовали за встречей президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти во время его визита в Калифорнию на этой неделе.



В августе прошлого года, после визита на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Китай ввел санкции, включая запрет на въезд, в отношении семи тайваньских чиновников и законодателей, включая Сяо, обвинив их в "ярой поддержке независимости", что вызвало осуждение со стороны демократически управляемого острова.



Китай считает Тайвань частью своей территории, а не отдельной страной. Правительство Тайваня отвергает претензии Китая.



В августовский санкционный список также попали министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Веллингтон Ку, а также политики из правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня.