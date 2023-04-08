Бразилия объявила о своем возвращении в Союз южноамериканских наций

"В момент возобновления основных международных альянсов Бразилия вновь станет частью Unasur", - говорится в указе, подписанном в четверг вечером президентом Луисом Инасиу Лула да Силва, объявило министерство иностранных дел.



Указ о промульгации консультативного договора Unasur, который возвращает страну "обратно в группу, созданную во время второго срока президента Лулы", вступит в силу с 6 мая, говорится в заявлении.



"Как и Бразилия, Аргентина также объявила о своем возвращении в блок", который после того, как в 2010 году в него вошли все двенадцать южноамериканских стран, в настоящее время включает только Боливию, Гайану, Суринам и Венесуэлу, в дополнение к Перу, членство которого приостановлено, напомнило министерство иностранных дел.



Цель Unasur, по словам Бразилии, "заключается в содействии интеграции стран в модель интеграции двух существующих таможенных союзов: Mercosur (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай) и CAN (Андское сообщество наций)".



Но эта интеграция, "помимо экономической сферы", должна "охватить и другие области, представляющие интерес, такие как социальная, культурная, научно-технологическая и политическая сферы", добавляется в коммюнике.