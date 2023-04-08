Вихревая болезнь обнаружена на рыборазводном заводе в Нью-Мексико

Департамент игры и рыбы штата объявил в пятницу, что, хотя болезнь была обнаружена в незначительных количествах в государственном рыборазводном заводе Rock Lake в восточной части Нью-Мексико, ведомство подвергнет эвтаназии около 70 000 форелей в пораженных частях инкубатора, чтобы уменьшить вероятность распространения болезни.

"Департамент продолжит расследование источника этой инфекции и будет продолжать проводить плановые проверки состояния здоровья рыбы на принадлежащих штату инкубаториях по всему штату", - говорится в заявлении ведомства.



Инкубаторий на озере Рок Лейк является основной станцией штата по разведению форели. Он производит 300 000 форелей в год для разведения по всему штату. Здесь также разводят окуня, уолли, сома, синеголовку и тигрового мускуса. В департаменте сообщили, что болезнь, как известно, не заражает людей.



Вихревая болезнь вызывается паразитом Myxobolus cerebralis. За последние 25 лет она широко распространилась в популяциях дикой форели на западе США и иногда вызывает временное сокращение популяций форели.



Агентство разводит радужную форель в ряде водоемов, чтобы обеспечить возможность круглогодичной рыбалки. Хотя многие ручьи пострадали от лесных пожаров в последние годы, эту рыбу можно встретить от пляжа Тингли в Альбукерке до рек Ред-Ривер, Сан-Хуан-Ривер и Чимаррон-Ривер.