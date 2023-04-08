Тысячи врачей планируют снова выйти на работу в Англии

Доктор Лейла Маккей, директор по политике Конфедерации NHS, сказала, что последствия ожидаются гораздо более серьезными, чем трехдневная забастовка врачей в начале их карьеры в прошлом месяце, которая привела к переносу 175 000 приемов и процедур.



"Последствия будут настолько значительными, что эта забастовка, скорее всего, повлияет на безопасность пациентов, а это огромная проблема для каждого руководителя здравоохранения", - сказал Маккей в интервью радиостанции BBC Radio 4.



Запланированная на вторник забастовка так называемых младших врачей станет последней в волне деструктивных трудовых действий работников государственного сектора, требующих повышения заработной платы, чтобы компенсировать инфляцию, превышающую 10%.

Кризис стоимости жизни, вызванный резким ростом цен на продукты питания и энергоносители, привел к тому, что люди с трудом оплачивают счета, в то время как зарплаты профсоюзов за последнее десятилетие упали в реальном выражении.



На прошлой неделе работники паспортного стола начали пятинедельную забастовку, а сотрудники службы безопасности в аэропорту Хитроу вышли на работу на 10 дней. Забастовки водителей поездов и автобусов, почтовых работников, водителей скорой помощи и медсестер создали хаос для британцев.