Казино Лас-Вегас Стрип будет выставлено на продажу в этом году

В течение большей части 2022 года все внимание было приковано к Caesars Entertainment (CZR) - Получить бесплатный отчет, поскольку компания открыто заигрывала с продажей одного из своих объектов на Лас-Вегас-Стрип. Ходили слухи о принадлежащем компании курортном казино Planet Hollywood, но в конечном итоге потенциальным покупателям предлагали именно Flamingo.



И эта продажа так и не состоялась, хотя бы отчасти потому, что финансирование стало более дорогим, так как процентные ставки выросли. После того, как окно продажи прошло, Caesars ясно дала понять, что компания вряд ли вернется к этому вопросу в этом году.



На вопрос о кредитных рынках во время телефонного разговора о прибылях компании за четвертый квартал, главный исполнительный директор Том Риг затронул этот вопрос.



"Мы не работаем на этом рынке, поэтому я не могу говорить об этом из первых рук. Я бы сказал вам, что сегодня был трудный день для того, чтобы попытаться что-то сделать", - сказал он. Непродажа Caesars произошла в год, когда закрылись продажи двух крупных объектов недвижимости.



MGM Resorts International (MGM) - Get Free Report продала Mirage компании Hard Rock International, а Cosmopolitan приобрела.