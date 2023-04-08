Крупнейший производитель электромобилей приостанавливает продажи из-за проблем с безопасностью

Volkswagen заявил, что ему не известно о каких-либо несчастных случаях или травмах, связанных с этим дефектом.



В соответствии с заявлением, поданным в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США, затронутые дефектом автомобили могли быть оснащены дверными ручками, которые не соответствуют заводским спецификациям по защите от проникновения воды.



Попадание воды на печатную плату дверной ручки может привести к тому, что дверь автомобиля может неожиданно открыться, когда автомобиль подвергается воздействию высоких боковых сил на скорости менее 9 миль/ч (15 км/ч).



Volkswagen заявил, что обнаружил 10 случаев в автомобилях ID.4, произведенных на заводе в Чаттануге, после того, как стало известно о проблеме.



"Из-за проблем с контролем качества у поставщика на завод в Чаттануге были поставлены детали, не соответствующие нашим спецификациям", - говорится в заявлении Volkswagen для InsideEVs.