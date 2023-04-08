Кейси Бок, 29-летняя женщина, проживавшая в доме, была арестована во вторник вечером и обвинена в соучастии в убийстве.
Хаскель Лерой Кроуфорд, 38-летний мужчина, которому уже были предъявлены обвинения в убийстве в соседнем округе Джефферсон по другому делу, был арестован и обвинен в убийстве первой степени в четверг.
В понедельник полиция получила сообщение о том, что 36-летний мужчина, пропавший без вести прошлым летом, был убит в квартире в пригороде Денвера Авроре. Звонивший заявил, что жертва была похоронена в подвале.
Детективы получили ордер на обыск дома и обнаружили жертву замурованной в бетоне под полом. Сторонние подрядчики работают вместе с властями над извлечением тела, которое может занять до конца недели.
Полиция Колорадо обнаружила пропавшего мужчину, похороненного под бетоном в «тайной могиле»
Департамент полиции Авроры арестовал двух подозреваемых на этой неделе после того, как обнаружил пропавшего мужчину, замазанного бетоном в подвале дома, объявили официальные лица.
Кейси Бок, 29-летняя женщина, проживавшая в доме, была арестована во вторник вечером и обвинена в соучастии в убийстве.
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23:01
Иван Ободов
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