Полиция Колорадо обнаружила пропавшего мужчину, похороненного под бетоном в «тайной могиле»

Кейси Бок, 29-летняя женщина, проживавшая в доме, была арестована во вторник вечером и обвинена в соучастии в убийстве.



Хаскель Лерой Кроуфорд, 38-летний мужчина, которому уже были предъявлены обвинения в убийстве в соседнем округе Джефферсон по другому делу, был арестован и обвинен в убийстве первой степени в четверг.



В понедельник полиция получила сообщение о том, что 36-летний мужчина, пропавший без вести прошлым летом, был убит в квартире в пригороде Денвера Авроре. Звонивший заявил, что жертва была похоронена в подвале.



Детективы получили ордер на обыск дома и обнаружили жертву замурованной в бетоне под полом. Сторонние подрядчики работают вместе с властями над извлечением тела, которое может занять до конца недели.