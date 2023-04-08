UBS заявил: цены на бензиновые автомобили скоро рухнут

Теперь в очереди на снижение цен могут оказаться старые добрые бензиновые и дизельные автомобили. По мере того как поставки компьютерных чипов и других деталей приходят в норму после перебоев, вызванных пандемией, с конвейеров сходит все больше и больше автомобилей.



По мнению аналитиков UBS, избыток предложения - в то время, когда люди все еще не отошли от кризиса стоимости жизни - означает, что вскоре мы можем увидеть снижение цен. Аналитики банка считают, что в условиях замедления мировой экономики производители могут выпустить больше автомобилей, чем можно продать, что приведет к неизбежному падению цен в последней второй половине этого года.



Хотя это будет хорошей новостью для автомобилистов, это будет катастрофой для усилий правительства, направленных на то, чтобы заставить водителей пересесть на электромобили.



На семейные автомобили приходится примерно 12% британских выбросов парниковых газов, и решение этой проблемы является ключевой частью плана по достижению Великобританией нулевого уровня выбросов к 2050 году. Правительство уже объявило о планах запретить продажу новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2050 году, чтобы побудить людей пересесть на электромобили.