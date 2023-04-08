Мексика милитаризирует свои пляжи после нескольких убийств

Это произошло после убийства по меньшей мере восьми человек в начале этой недели на пляжах Акапулько и Канкуна, двух излюбленных мест отдыха иностранных и мексиканских туристов.



Несмотря на свою неожиданность, эта сцена стала обычным явлением на пляжах: вооруженные до зубов солдаты патрулируют среди отдыхающих и купающихся туристов. Так будет происходить в Канкуне и Тулуме на Карибах, Веракрусе, а также в Пуэрто-Вальярте, Акапулько и Мазатлане на тихоокеанском побережье до 16 апреля. Присутствие вооруженных сил не скрывается, напротив, оно хорошо заметно.

Цель состоит в том, чтобы усилить бдительность со стороны властей, чтобы удержать преступные группировки от действий и деятельности в туристических районах на виду у всех, а также, как это ни парадоксально, успокоить туристов. Во время Страстной недели эти прибрежные города переполнены отечественными и иностранными отдыхающими.



Тем не менее, Соединенные Штаты объявили предупреждение о мерах безопасности в Ривьера-Майя и Акапулько, поскольку несколько районов тихоокеанского побережья уже входят в число зон, не рекомендованных для посещения американскими туристами.

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, когда ежедневно совершается около 80 убийств, Мексика остается одной из 10 самых посещаемых стран мира.