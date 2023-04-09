NYT: американские ученые определили последствия COVID-19 для беременных женщин

Исследования показали, что заражение COVID-19 в период беременности может повлиять на умственные способности ребенка.

В материале сказано, что на данный момент уже известны случаи рождения детей повреждением мозга у женщин, которые заразились коронавирусом во время беременности.

Речь идет о заражении во втором триместре беременности. У двух таких детей были судороги при рождении, а впоследствии выявлены задержки умственного развития.

Ранее сообщалось, что при проведении исследований не было выявлено влияние коронавируса на раннее развитие эмбриона.