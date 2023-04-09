Пригожин попросил у Макрона защиты для главы сына российской гуманитарной миссии Дмитрия Сытого

Руководитель ЧВК "Вагнер" напомнил про неудачное покушение на жизнь самого Дмитрия Сытого, совершенное 16 декабря.

Ранее террористы угрожали ему убийством сына, который проживает на территории Франции и является ее гражданином.

По этой причине Пригожин обратился к Макрону, попросив его защитить сына Дмитрия Сытого.

Преступники попытались убить главу Русского дома в ЦАР в декабре прошлого года, когда ему передали взрывпакет, который сработал прямо у него в руках.

Дмитрий Сытый остался жив, но получил ранения, после чего лечился в России.