Масвидаль завершил карьеру после поражения, Адесанья вернул пояс чемпиона UFC

Утром 9 апреля в Майами прошёл 287-ой номерной турнир лиги смешанных единоборств UFC, хедлайнером которого был бой в среднем весе между новозеландцем Израэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой. По итогам противостояния Адесанья смог вернуть себе пояс чемпиона, наглухо нокаутировав Перейру во втором раунде.

В кульминационный момент Алекс Перейра поджал Израэля Адесанью к сетке, выбросив бронебойную серию на руках по корпусу и голове, завершив комбинацию ударом колена в клинче. Как оказалось, Адесанья не был загнан в угол и применил свой бойцовский IQ, продемонстрировав, кто является настоящим чемпионом.

Стойко выдержав прилетевшие в блок удары Перейры представитель Новой Зеландии выбросил правый боковой через руку, после чего бразилец оказался в состоянии грогги. Израэль понял, что настал идеальный момент для того, чтобы финишировать соперника, и повторил тот же удар, после чего Алекс Перейра упал на настил, находясь в глубоком нокауте, а Адесанья вернул себе пояс.

Одним из значимых моментов турнира UFC 287 было поражение полусредневеса Хорхе Масвидаля бразильцу Гилберту Бернсу. Бой завершился победой последнего по очкам, однако Бернс показал существенную доминацию, несколько раз потреся Масвидаля и проведя серию зрелищных тейкдаунов.

После завершения противостояния Хорхе Масвидаль объявил о завершении карьеры в UFC, выбросив свою капу в зал со зрителями. Примечательно, что на мероприятии присутствовал бывший президент США Дональд Трамп.