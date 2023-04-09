Лукашенко: роль ПВО в обеспечении безопасности Беларуси будет только возрастать

«Последние события вокруг нашей страны показывают, что роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности Республики Беларусь будут только возрастать, поэтому государством делается все возможное, чтобы воинские части и подразделения противовоздушной обороны всегда имели на вооружении самую современную технику для эффективного решения боевых задач», — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.

Президент также выразил свою уверенность в том, что каждый служащий войск ПВО в любой обстановке готов выполнить свой долг перед страной и народом.

В завершении поздравления Александр Лукашенко пожелал зенитчикам и ракетчикам крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых ратных успехов на благо Отечества.