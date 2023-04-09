Лукашенко поздравил белорусов с Воскресением Христовым

Белорусский лидер отметил: «Светлая Пасха - неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения, веры и надежды».

Лукашенко добавил, что этот древнейший и самый важный христианский праздник побуждает желание жить по совести и напоминает верующим о таких нравственных ориентирах, как: взаимное уважение, почитание старших, милосердие, сострадание, бескорыстная заботе о ближнем, искренняя любовь к родной земле.

«Особая теплота праздника укрепит в сердце надежду на самое лучшее, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье», — подытожил Александр Лукашенко.