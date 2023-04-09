Барабаш заявил о принудительной эвакуации детей из города Авдеевка

«Уверен, что в ближайшие дни мы всех увезем, и детей в городе не останется», — сказал Барабаш.

По его словам, на данный момент в городе находятся 4 ребенка.

Местонахождение двоих властям известно, они будут эвакуированы. Поиски ещё двоих продолжаются.

Обозреватели российского интернет-издания Readovka отметили, что родственники разыскиваемых киевским режимом несовершеннолетних всеми силами пытаются спрятать их от силовиков, но Украина считает своим основным долгом выкрасть детей из полноценных семей, где их воспитывают и любят.