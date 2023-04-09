Садовод-эксперт рассказал, что нужно закопать в землю, чтобы сделать ее плодородной

Речь пойдет о сидератах, которые могут заменить на даче навоз и улучшать состояние почвы за самое короткое время.

Сидераты давно используются садоводами, растения разрыхляют землю, оздоровляют ее, улучшают качественный состав и структуру.

В марте можно посеять овес или озимую рожь, которым не страшны холода. В апреле выбор расширяется, во второй декаде допустимо высевать горчицу, ячмень, масличную редьку, кресс-салат.

Посейте эти растения рано весной, чтобы до посадки культурных растений они успели поработать над почвой.

Тогда огородные культуры с поздним сроком высевания получат хорошо подготовленную плодородную почву высокого качества для успешного роста и плодоношения.

Когда сидераты подросли, их надо срезать, подвялить, потом перекопать с почвой, чтобы напитать ее полезными питательными элементами.