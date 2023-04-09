Ковальский: импорт зерна из Украины в Польшу будет приостановлен как минимум до июля

Ковальский также обвинил страны Европейского союза в бездействии вокруг ситуации с протестующими польскими фермерами, которые недовольны снижением цен на местное сырьё из-за поставляемого в Польшу украинского зерна.

«Я считаю - и это мое мнение - что Европейская комиссия, особенно Германия и Франция, Франция, которая, естественно, является пророссийской, были заинтересованы в том, чтобы заложить мину под польско-украинские отношения… Мы помогаем Украине, но мы должны быть транзитной страной. Все продукты должны идти через Польшу, они не могут навредить польским фермерам, польским производителям и вызвать кризис продовольственной безопасности», — сказал заместитель главы Минсельхоза.

Накануне издание RFM24 сообщило, что польские фермеры намерены продолжать протесты, невзирая на заявление польских и украинских министров о приостановке импорта зерна из Украины.