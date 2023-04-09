Опытный дачник объяснил, отчего у рассады желтеют листья и что можно сделать

Чтобы помочь растению, надо определить причину появления желтых листьев. Их может быть несколько.

Обычно тако признак указывает на допущение ошибок в уходе. Возможно, рассаде не хватает воды, тогда надо увеличить поливы.

Бывает, что растения перекормили удобрениями, в этом случае надо на время сделать перерыв.

Когда рассаде не хватает марганца, на листиках буду светлые желтые пятнышки. Нужно просто подкормить саженцы сульфатом марганца.

Если не достает железа, листики пожелтеют, при этом прожилочки буду ярко-зеленые. Помочь может внесение хелата железа в виде внекорневой подкормки.

При дефиците калия желтеют края листьев и подсыхают. Полечите рассаду, дайте ей калийное удобрение.

Недостаток азота тоже вызывает пожелтение, листья меняют окрас равномерно, без пятен.

Напитайте растение минеральными или органическими подкормками, и проблема будет решена.

Подойдут травяной настой или мочевина.