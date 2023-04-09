Выпьем, не чокаясь: Алексей Ягудин отозвался на новость о собственой гибели

Олимпийский чемпион с юмором отреагировал на "новость" о его смерти в дорожной аварии. Как сообщает Стархит, фигурист Алексей Ягодуин опубликовал в своем блоге скриншот интернет-страницы, где опубликовано видео с сообщением о смерти прославленного спортсмена.

Алексей не смог пройти мимо шокирующей фальсификации и весело прокомментировал сплетни.

Прошу прощения, немного задержался с новостью. Что, друзья, поднимем бокалы. Ну, не чокаясь! - написал фигурист.

43-летний Ягудин не на шутку взволновал подписчиков.

Как они надоели, сил нет! Долгих вам лет, Алексей! Кто такое пишет, себе сам могилу роют. Здоровья вам, а также близким.

Некоторые даже посоветовали подать в суд. И признались, что очень рады, что все это оказалось неправдой.

К слову, это не первая фейковая новость в Сети о смерти той либо иной звезды. Например, в конце минувшего года участнику группы «На-На» пришлось опровергать слухи о попытке самоубийства дочери.