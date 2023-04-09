Бывалый огородник назвал три полезные хитрости, которые помогут получить крупные томаты

Помидоры требуют к себе много внимания, но урожай того стоит. А если вы еще запомните три простых совета, то гарантированно получите крупны плоды в изобилии.

Начните с опрыскиваний, сделайте слабый раствор борной кислоты и обработайте растения в процессе цветения второй и третьей цветочных кистей.

Такая обработка способствует улучшению вкуса томатов, делает их слаще.

Чтобы томатов было больше, ускорьте процесс опыления, надо лишь немного потрясти томатные кисти пару раз в день.

Сильные корни - залог здоровья растения и хорошего плодоношения. Чтобы растение развило крепкую корневую систему, не забудьте о подкормках, окучивании и мульчировании.

Все эти процедуры не пройдут даром, получите потом целые ведра крупных помидоров.