Дачник со стажем порекомендовал выращивать на участке ромашки и объяснил для чего это нужно

Мыши на даче могут хорошо попортить растения и плоды. Чтобы этого не произошло, грызунов обычно травят ядами, но они опасны для растений и почвы.

Можно обойтись без опасных химических препаратов, есть прекрасное натуральное средство - это ромашка.

Если выращивать ее на своем огороде, мышей можно не опасаться. Ромашка выделяет особый аромат, который не нравится этим назойливым грызунам.

Они будут отходить от участка с ромашками подальше. И это спасет овощи, фрукты и ягоды от порчи. Ромашкой можно отпугивать мышей даже в помещении, в домах, сараях.

Для этого букетики надо высушить и разложить внутри, особенно возле мест, где чаще всего появляются грызуны.