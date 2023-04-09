Daily Mail: в Букингемском дворце называли принца Гарри жертвой стокгольмского синдрома

В материале издания говорится, что члены королевской семьи в шутку называли принца Гарри жертвой стокгольмского синдрома.

Там также говорится, что сначала принца считали заложником Меган Маркл, однако потом выяснилось, что он повернулся спиной к семье.

Источник отмечает, что многие считают Меган Маркл виновной в разрыве Гарри с семьей.

В статье также указано, что в Букингемском дворце обсуждали возможность лишить принца Гарри герцогского титула, однако ее не поддержал король Карл III, который любит сына.