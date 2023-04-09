Заядлый цветовод раскрыл секрет уникальной подкормки для фиалок и фикусов

Возьмите обычную воду из аквариума, и ваши цветы будут в восторге. В такой жидкости много кислорода, она насыщена фосфором и азотом, который содержится в помете рыб.

се разводчики домашних аквариумных рыбок могут посоветовать садоводам использовать аквариумную воду для эффективной подкормки растений.

Особенно восприимчивы к такому питательному составу фикусы и фиалки. Если регулярно давать им такую воду, они покажут пышное и бурное цветение.

Понравится аквариумная подкормка и цитрусовым, которые сразу улучшат свое плодоношение.

Но не увлекайтесь частыми подпитками, можно легко переборщить с дозой и получить плохой результат. Поливайте аквариумной водой только раз в неделю.

Белый осадок, образуемый на дне аквариума, лучше не брать, а если берете, то разбавляйте водой.