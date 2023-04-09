Огородники рассказали, что будет, если долго не копать огород

Глубокая вспашка земли уходит в прошлое:

Сейчас, часто в сельском хозяйстве, и даже на больших площадях стали использовать систему «ноу-тилл» (нулевая обработка почвы). Такие земли в основном находятся в руках фермера, а он-то каждую копеечку умеет считать и знает, как ему получить прибыль.

Это раньше было ничьё — общее, все дружно пахали по привычке и сетовали на природные условия, если был неурожай. Новые технологии обработки земель не очень-то поощрялись, предпочитались уже «накатанные дороги».

Так вот, чтобы не мучиться из года в год, землю необходимо облагораживать, улучшать (сидерация, мульчирование, внесение торфа, плюс полезные микроорганизмы и так далее), чтобы она стала лёгкой и плодородной, а не просто вскапывать её трижды в год. Перекапывая почву, мы лишь на время делаем её мягкой и лёгкой, однако уже через 2-3 сильных ливня земля спрессуется как бетон!

Мульча и плоскорез:

Давайте не бояться новых знаний, ведь не набравшись опыта, не увидим результата, пока сами этого не сделаем.

Если мы хотим иметь рыхлую почву на грядках, то с осени посеем на них овёс, горчицу, гречиху, бобы или горох, масличную редьку. Перекапывать в зиму не нужно, а весной земля будет мягкая и рыхлая.

Далее мы просто обрабатываем грядки плоскорезом и специальными лопатами и сеем нужную культуру. Плоскорез не нарушает структуры почвы, даёт достаточную глубину обработки. Междурядья укрываем мульчей, чтобы земля не перегревалась, не нарушался водно-воздушный обмен, не рос сорняк.

Тогда растения получат ещё больше влаги и питательных веществ. Слой мульчи в 10 см не даст прорасти сорнякам, они просто превратятся в гумус и повысят урожай.

Часто на мульче образуется белый налёт в виде плесени, так вот – это сенная палочка (аэробные почвенные бактерии), которые защищают культуры от бактериальных, грибковых болезней и гнили. Так что укрываем грядки и тропинки мульчей, сажаем сидераты и забываем про вскопку огорода. Да и спина скажет спасибо, ведь работать плоскорезом – одно удовольствие!

Восторженные отзывы о почве на своем участке эти люди начали высказывать не сразу. Отличные результаты были достигнуты в течение как минимум 4-5 сезонов. Хотя в течение всего этого периода от соседей и знакомых огородники слышали только упреки в том, что они портят участок, что скоро он весь покроется сорняками, земля превратится в "бетон" и т.д. Обычно отказаться от перекопки людей заставляет нежелание терять землю и, как следствие, урожай, а также боязнь сорняков.