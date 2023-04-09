Sunday Times: в британских больницах могут отменить тысячи операций из-за забастовки медиков

Это связано с забастовкой врачей-интернов, которая объявлена в Великобритании на 11-14 апреля.

Ситуация осложняется пасхальными каникулами, поскольку на смену бастующим медикам не могут прийти другие специалисты.

Ранее Минздрав Великобритании вел переговоры с Британской медицинской ассоциацией, выступающей представителем врачей-интернов.

Однако эти переговоры не дали никакого результата. В марте в стране проходила аналогичная акция, тогда было отменено более 175 тысяч врачебных приемов и плановых операций.