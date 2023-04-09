Самые лучшие и проверенные сорта овощей для посадки

Свёкла:

Овощ, не требующий разъяснений, без него о борще не стоит и заикаться. Так вот уже несколько лет я выращиваю сорт столовой свёклы «Багровая» - это округлая, иногда слегка приплюснутая свёкла имеет очень насыщенный багровый цвет, без белых колец. Отличается очень сладким вкусом. Борщ с ней всегда имеет замечательный цвет и вкус.

Свекла - Багровая:

Вторым овощем выступает морковь. Сорт «Крепыш», коническая морковь, способная давать урожай даже на тяжелых грунтах, имеет повышенное содержание сахара. Она великолепна как в свежем, так и в вареном, тушёном виде. Морковь обычно потребляется в большем количестве, чем свёкла, поэтому всегда сажаю ее в два раза больше.

Морковь «Крепыш»:

Без лука трудно обойтись в кулинарии, а полезные свойства этого овоща нам просто необходимы. Давно выращиваю все известный сорт салатного лука «Эксибишен». Выращивание в однолетнем цикле через рассаду, всегда приводит к отличным результатам. Ни стрелкования, ни болезней, ни луковой мухи, ни гнилей. Этих неприятностей «Эксибишен» почти полностью лишен. Единственным его недостатком является непродолжительное хранение в домашних условиях 3-4 месяца. Но зато урожайность выше всяких похвал. Луковицы до 700-900 гр не редкость. Свежий салат из него превосходен, частый участник нашего стола.

Лук Эксибишен:

Белокочанная капуста уж точно должна быть в огороде. Предлагаю попробовать сорт «Мегатон» это набирающей популярность сорт имеет уникальную особенность подходить для большинства целей. Крупные кочаны, часто превышающие 8-10 кг., имеют плотную структуру, поэтому способны храниться до 3-4 месяцев. При этом капуста достаточно сочная, с высоким содержанием сахара, что позволяет использовать ее для свежих салатов и квашения на зиму.

Огурцы:

Сорт «Карапуз» создан специально для консервирования. Растение с активным ветвлением, прекрасно подходит для выращивания на грядках, устойчиво к жаркой погоде, отлично сопротивляется большинству заболеваний. Небольшие крепкие корнишончики долго не перерастают, плодоносит продолжительный период.

Салат индау:

20-25 дней и на столе первые витамины. Пикантная горчинка делает многие салаты с ним более яркими по вкусу. Про полезные свойства вкратце отдельной строкой

Иммунитет после зимы, понижение холестерина, улучшение пищеварения, природный антиоксидант. Это лишь часть полезных свойств.

Быстрая ранняя зелень салат индау

Следом идет редис. Сорт «Всесезонный» позволит продлить удовольствие от свежей редиски до лета. Способен сопротивляться стрелкованию даже при удлиненном световом дне.