Самый лучший стимулятор корнеобразования

Вырабатываемые растениями фитогормоны делятся на 4 группы:

ауксины отвечают за развитие корневой системы, рост клеток камбия и распределение полезных веществ по всему растению;

гиббереллины стимулируют прорастание семян, цветение и формирование плодов, повышают урожайность, выводят из состояния покоя клубни и луковицы и, в отличие от ауксинов, не перераспределяют полезные вещества, а только накапливают;

цитокинины способствуют делению клеток, пробуждению и росту почек, а еще регулируют процесс старения листьев;

брассины (брассиностероиды) поддерживают нормальное функционирование иммунной системы растений, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам среды и болезням, а также регулируют процессы созревания плодов и семян.

Один из вариантов укоренения народными средствами:

Нам понадобится алоэ. Это уникальное растение полезно не только в садоводстве, оно имеет множество необходимых веществ и микроэлементов и для человека, но об этом мы расскажем в другой раз.

Для стимуляции роста корней необходимо взять нижние листья алоэ, именно в них скапливаются наиболее ценные вещества. Срезать аккуратно лист, убрать в мешок и в холодильник на сутки. В это время запустятся процессы образования биологически активных веществ.

После чего достать лист из холодильника, выжать 10-12 капель на литр воды и поставить в готовый раствор черенки или растения для размножения. После чего можно сажать в грунт, водой алоэ поливаем этих же растения при посадке.