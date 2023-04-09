Посадка растений в неблагоприятные дни по календарю

С учетом особенностей ритмов развития конкретных культур, фаз Луны, прохождения ею знаков Зодиака и меняющегося с каждым днем расстояния между Луной и Землей и составлен наш посевной календарь. Он поможет вам без дополнительных затрат труда и средств получить до 30% продукции больше, чем обычно.

Цель у всех одна, получить более крепкую рассаду и богатый урожай, поэтому помимо качественного посадочного материала, хорошей земли мы пытаемся как можно больше помочь своим растишкам. Природа напрямую влияет не только на человека, но и на растения.

Мы не будем сейчас пытаться научно доказать, что луна влияет на землю и тем более на растения, наукой давно доказано, что приливы и отливы воды на земли взаимосвязаны с луной.

Сегодня я хотела бы затронуть тему и возможно ответить на вопрос, что же будет с растениями, если их посадить в те дни, когда, в календаре стоит отметка, «Неблагоприятное время для работ связанных с растениями». Так отмечены дни в нашем «Лунном, посевном календаре для садоводов».

В самом начале своего садового пути я строго придерживалась календаря и никогда не сажала в «неблагоприятные дни», но часто сталкивалась с проблемой, что теряю время, и нервничала.

И вот я помню год, когда в очередной раз совпало, что время сеять семена есть, а на календаре были дни, когда делать это нежелательно. И я решила, будь что будет, ждать некогда – сею. Конечно, семена взошли, и рассада росла, немного слабее той, которая была посажена в благоприятные дни, но росла и потом дала урожай.

Поэтому, не переживайте, если у вас не будет возможности сеять, сажать и проводить садово-огородные работы в благоприятное время. Более того, скажу вам один большой секрет, для растений будет более важно в каком состоянии вы с ними работайте. Если вы в гневе, расстроены, то на растения и семена это может влиять куда сильнее, нежели неблагоприятные дни.

Верующие люди читают молитвы перед посадкой и во время работы, поливают растения святой водой. Другие включают приятную музыку и тоже по-своему настраиваются.

Тогда вы сейчас спросите, зачем же мы выпускаем «Лунный посевной календарь». Дело в том, что в календаре указаны не только благоприятные и неблагоприятные дни, там есть информация, какие работы необходимо проводить на огороде и в саду в то или иное время.