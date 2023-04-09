Минюст США расследует утечку секретных документов о контрнаступлении ВСУ

Мы связались с министерством обороны по этому поводу и начали расследование», — заявил агентству AFP представитель министерства юстиции в Вашингтоне.

В пятницу Пентагон заявил, что расследует утечку и официально уведомил об этом министерство юстиции.

Ряд секретных правительственных документов недавно появился на таких онлайн-платформах, как Twitter, Telegram и Discord.

Среди них были секретные документы о планах США и НАТО помочь Украине подготовиться к весеннему наступлению на Россию, сообщает New York Times в четверг.

По данным газеты, документы должны содержать сведения о поставках оружия, численности батальонов и другую конфиденциальную информацию.

Документ обобщает планы подготовки двенадцати украинских боевых бригад.

По данным New York Times, документы распространялись по пророссийским каналам.