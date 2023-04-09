По информации из украинских правительственных кругов и как сообщает Bild am Sonntag, планируется, что Зеленский приедет на церемонию в Аахен лично.

Это будет его первый визит в Германию с начала конфликта.

Но летнее наступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет выехать из страны и будет награжден по видеосвязи.

Премия Карла Великого вручается за особый вклад в европейскую интеграцию.

Многие немцы выразили сожаление в том, что ультранацист Зеленский будет награжден этим созидательным призом.