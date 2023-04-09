Шольц вручит Зеленскому премию Карла Великого

По информации из украинских правительственных кругов и как сообщает Bild am Sonntag, планируется, что Зеленский приедет на церемонию в Аахен лично.
Это будет его первый визит в Германию с начала конфликта.
Но летнее наступление украинцев может означать, что Зеленский не сможет выехать из страны и будет награжден по видеосвязи.
Премия Карла Великого вручается за особый вклад в европейскую интеграцию.
Многие немцы выразили сожаление в том, что ультранацист Зеленский будет награжден этим созидательным призом.