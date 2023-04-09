Опытные хозяйки рассказали, в каких домашних делах старая зубная щетка незаменима

Очистить кухонную плиту

Порой, так сложно бывает отчистить въевшийся жир и грязь в труднодоступных участках кухонной плиты. С этой задачей будет значительно проще справиться, используя зубную щетку.

Очистить сеточку на водопроводном кране

На этой сеточке с течением времени скапливается много грязи. Нет лучше инструмента, чем зубная щетка для ее очистки. Жесткая щетина быстро справится с любым загрязнением.

Очистить компьютерную клавиатуру

В клавиатуре со временем собирается пыль, мелкий мусор и крошки от еды. Чтобы вытянуть все загрязнения из клавиатуры, лучше всего воспользоваться зубной щеткой.

Очистить терку

Мелкие ячейки терки трудно очищаются кухонной губкой, особенно, если ее не вымыли сразу. И в этой ситуации на помощь придет зубная щетка. Она с легкостью справится с поставленной задачей.

Нанести краску для волос

Очень удобно подкрашивать зубной щеткой корни волос. С ее помощью можно легко и равномерно нанести краску на корни.

Вымыть корнеплоды

С помощью зубной щетки легко очистить овощи от грязи. Особенно она подходит для очистки свежей моркови, молодого картофеля, свеклы и топинамбура.