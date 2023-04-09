Опытные хозяйки рассказали, в каких домашних делах старая зубная щетка незаменима

Очистить кухонную плиту
Порой, так сложно бывает отчистить въевшийся жир и грязь в труднодоступных участках кухонной плиты. С этой задачей будет значительно проще справиться, используя зубную щетку.
Очистить сеточку на водопроводном кране
На этой сеточке с течением времени скапливается много грязи. Нет лучше инструмента, чем зубная щетка для ее очистки. Жесткая щетина быстро справится с любым загрязнением.
Очистить компьютерную клавиатуру
В клавиатуре со временем собирается пыль, мелкий мусор и крошки от еды. Чтобы вытянуть все загрязнения из клавиатуры, лучше всего воспользоваться зубной щеткой.
Очистить терку
Мелкие ячейки терки трудно очищаются кухонной губкой, особенно, если ее не вымыли сразу. И в этой ситуации на помощь придет зубная щетка. Она с легкостью справится с поставленной задачей.
Нанести краску для волос
Очень удобно подкрашивать зубной щеткой корни волос. С ее помощью можно легко и равномерно нанести краску на корни.
Вымыть корнеплоды
С помощью зубной щетки легко очистить овощи от грязи. Особенно она подходит для очистки свежей моркови, молодого картофеля, свеклы и топинамбура.