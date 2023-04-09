Лидеры «Хизбаллы» и ХАМАС готовы сотрудничать против Израиля

Исмаил Хания находится в Бейруте со среды, а движение, находящееся у власти в секторе Газа, было объявлено Израилем ответственным, после того, как из Ливана было выпущено около тридцати ракет.

Израильская армия утверждает, что удар не принес результата. В ответ она нанесла удары по Газе, откуда также велись ракетные обстрелы, и по южному Ливану.

Во время встречи лидеры двух движений подчеркнули, что «ось Сопротивления готова» перед лицом событий и что «ее компоненты сотрудничают» в регионе, говорится в заявлении «Хизбаллы».

Термин «ось сопротивления» используется для обозначения палестинских, ливанских, сирийских и других движений, близких к Ирану и противостоящих Израилю.