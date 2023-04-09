Гортензии, которые зацветают раньше всех

Вимс Ред:

Гортензия с фертильными и стерильными цветками, которые на ветру похожи на летящих бабочек. Вимс Ред быстро меняет расцветки – от розового до фиолетового. В выращивании неприхотлива, цветёт с июня и до снега, высота 120-150 см.

Литл блоссом:

Миниатюрный компактный куст, зацветает в июне, долго радует плотными шапками соцветий. Беспроигрышный вариант для балкона. Цветки сначала белые, потом розовеют.

Полстар:

Это вообще малышка по объёмам (50Х50), хороша для оформления балконов, патио. Зацветает белыми цветами, потом розовеет, краснеет и осенью становится фиолетовой.

Самарская Лидия:

Одна из самых ранних, высота 1 м -1 м 20 см. Начинает цветение белым, потом краснеет, затем становится бордовой. Заканчивает цветение насыщенно-фиолетовым цветом. Это ветки сирени осенью!

Жемчужина фестиваля:

Необычно интересная гортензия, начинает цвести беловато-зеленоватыми цветками, потом чуть розовеет и к концу сезона становится золотисто-кофейного оттенка. Кустики 1 м 20 см -1м 50 см.

Пастель грин ренколор:

Фантастическая мастерица перевоплощения, каждую неделю она разная, высота куста средняя – 1 м 20 см. Конец сезона она встречает в фиолетовых тонах, а зацветает беловатыми цветочками, продолжает лососевыми, лаймовыми оттенками. Просто палитра художника!

Эрли сенсейшн:

Выращивается давно, любима садоводами за великолепную морозостойкость. Кусты доходят до 1 м. 60 см, имеет фертильные и стерильные цветки. Начинает цветение белым, потом розовеет, а в пасмурную погоду покрывается точечками, как веснушками. Растёт буквально везде.

Тач оф пинк:

Миниатюрный ранний сорт размером 80Х70, красивейшей расцветки. Сначала у неё белые цветочки, лишь к осени немного розовеет. Можно выращивать в горшках на балконах.

Дендель де горрон:

У этого сорта стерильные цветки, расположенные на длинных ножках. Поэтому куст выглядит воздушным, лёгким. Крупные белоснежные соцветия как будто кружевные, высота куста может доходить до 2 метров. Это настоящее чудо в саду!

Скайфолл:

Сорт этой гортензии уникален, всё соцветие состоит из огромных цветочков, формой как у гиацинтов. Красоты необыкновенной, отличается от всех видов гортензии. Куст небольшой, аккуратный.

Противоречивая гортензия категорически не приемлет застой влаги, но при этом любит умеренно увлажненную почву и мягкое солнце. Поэтому ей лучше подобрать место, где она сможет принимать солнечные ванны утром и вечером, а в районе полудня будет отдыхать в полутени.

Не забывайте, что ветви этого растения в период цветения становятся довольно тяжелыми, а потому частенько склоняются до самой земли. Если вы хотите обрамить кустами гортензии садовые дорожки, то следует отступить от них хотя бы на метр. Иначе в дальнейшем придется попрощаться с прекрасными цветущими ветками или ставить подпорки, что не всегда выглядит эстетично.