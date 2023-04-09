Китай имитирует удары по ключевым объектам на Тайване

Пекин имитировал удары по «ключевым объектам» на Тайване в воскресенье, во второй день учений по «полному окружению», запланированных до понедельника и представленных китайскими властями как «серьезное предупреждение» властям острова после встречи его президента с высокопоставленным американским чиновником.

Операция, получившая название «Совместный меч», была решительно осуждена Тайванем, а Соединенные Штаты призвали Пекин к «сдержанности», обеспечив открытость каналов связи с Китаем.

Маневры были предприняты после встречи президента Тайваня Цай Инвэнь в среду в Калифорнии со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, на которую Пекин пообещал ответить «решительными мерами».

Они нацелены на то, чтобы поучить возможность «взять под контроль море, воздушное пространство и информацию (...), чтобы создать сдерживание и полное окружение» Тайваня, заявило в субботу тайваньское телевидение.

В воскресенье министерство обороны Тайваня обнаружило вокруг острова девять китайских военных кораблей и 58 самолетов.

Ведомство отмечает, что отслеживало передвижения китайских военных через «совместную систему разведки», добавив, что среди летательных аппаратов были истребители и бомбардировщики.