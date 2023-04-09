Иранская делегация направится в Саудовскую Аравию в пятницу для восстановления дипмисии

Это объявление было сделано на следующий день после прибытия в Тегеран дипломатической делегации из Эр-Рияда с аналогичной миссией, через два дня после исторической встречи в Пекине глав дипломатий двух стран.

«Мы планируем отъезд двух делегаций в Саудовскую Аравию к концу недели, одну в Джидду, а другую в Эр-Рияд с целью подготовки к восстановлению двусторонних отношений», — заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Алиреза Эниати государственному телевидению.

Достигнутое в Пекине соглашение между Тегераном и Риадом позволит двум странам вновь открыть свои посольства к середине мая и реализовать соглашения о сотрудничестве в области экономики и безопасности, подписанные более 20 лет назад.

Их сближение должно быть официально отмечено во время визита президента Ирана Эбрагима Раиси в Эр-Рияд по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана, поездка запланирована после Рамадана, в конце апреля.