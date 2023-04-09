Желтые листья чеснока и способы это предотвратить

Лук и чеснок были посажены вовремя, но коварная погода устроила всем неприятный сюрприз. Резко похолодало, и низкая температура воздуха повредила молодые листья всходов. Их реакция – пожелтение кончиков или листьев целиком. Неприятно, конечно. Однако эта причина – одна из самых безобидных, поскольку почти весь урожай удастся сохранить.

Чтобы не сталкиваться с проблемой, стоит позаботиться об эффективной профилактике. Главный момент — своевременное внесение нужных удобрений. Подбирая подкормки, помните о том, что чесноку очень нужен азот и калий. Оба эти элемента можно найти как в минеральных, так и органических удобрениях.

Вносить подкормки вы можете двумя путями:

Вносить составы в гранулированной форме. Для этого я делаю в грунте борозды глубиной до двух сантиметров. Именно в эти борозды и засыпаю подкормки. Для своего участка я выбираю Карбамид и комплексные минеральные составы. После внесения удобрений борозды присыпаем почвой и увлажняем.

Можно приготовить рабочий раствор. Одним из лучших средств я читаю известную многим мочевину. Достаточно просто развести столовую ложку средства в десяти литрах воды.

Молодые растения я рекомендую подкармливать не под корень, а по листу. Хорошей подкормкой будет раствор на основе сульфата калия. Для приготовления разводим чайную ложку средства в литре воды. Готовым составом опрыскиваем растения утром или вечером.

Причин, которые вызывают появление желтизны на листьях может быть несколько:

слишком ранняя посадка осенью под зиму;

возвратные заморозки весной и сильные морозы зимой;

нехватка питательных веществ в почве (азота, калия и магния); нарушение режима полива (вреден как недолив, так и чрезмерный полив);

различные заболевания растения; вредители.