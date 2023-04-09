Выпьем за любовь: Игорь Николаев хочет зарегистрировать товарный знак

Композитор Игорь Николаев недавно подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Он созвучен с песней маэстро - «Выпьем за любовь», сообщает Рамблер.

Народный артист России с его помощью сможет предоставлять свои рекламные услуги, проводить маркетинговые исследования, выпускать разную музыкальную продукцию и учить музыке. И даже - продавать алкогольные и безалкогольные напитки, уточняет портал slovodel.com.

К слову, новая телепрограмма «Моя мелодия» на канале «Россия» очень удивила исполнителя Игоря Николаева.

Согласно правил шоу, на проект приглашаются знаменитости, для них исполняются композиции. Какая именно песня будет спета, от гостя скрывают до самого выхода исполнителей на сцену.

Для Игоря Николаева была исполнена песня «Прости, поверь». Исполняли ее все родные артиста - в том числе 84-летняя мама Светлана Митрофанова, внучатые племянники. А дочь Юлия, которая живет вне России, записала для отца видео. Маэстро признался, что этот сюрприз был лучшим в его жизни