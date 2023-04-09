В результате схода лавины во французских Альпах погибли по меньшей мере 4 человека

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен не сообщил никаких подробностей о погибших в своем твиттере. Альпы являются основным местом отдыха во время длинных пасхальных выходных во Франции.



По данным местной радиостанции France-Bleu, размер лавины составил 1 000 метров (3 280 футов) в длину и 100 метров (328 футов) в ширину. Два вертолета были направлены для оказания помощи в поисках, сообщила радиостанция со ссылкой на местную префектуру в Тононе.