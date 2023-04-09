Tesla планирует построить в Шанхае завод по производству накопителей энергии

По данным агентства Синьхуа и государственного телевидения, планируется ежегодное производство 10 000 устройств Megapack. По их словам, компания сделала это заявление на церемонии подписания договора в Шанхае, где находится автозавод Tesla.



Завод должен быть заложен в третьем квартале этого года и начать производство во втором квартале 2024 года, говорится в сообщениях.



Компания Tesla не ответила на запросы о предоставлении информации.