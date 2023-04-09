По данным агентства Синьхуа и государственного телевидения, планируется ежегодное производство 10 000 устройств Megapack. По их словам, компания сделала это заявление на церемонии подписания договора в Шанхае, где находится автозавод Tesla.
Завод должен быть заложен в третьем квартале этого года и начать производство во втором квартале 2024 года, говорится в сообщениях.
Компания Tesla не ответила на запросы о предоставлении информации.
Tesla планирует построить в Шанхае завод по производству накопителей энергии
Производитель электромобилей Tesla Inc. планирует построить завод в Шанхае для производства устройств хранения энергии для продажи по всему миру, сообщили государственные СМИ в воскресенье.
По данным агентства Синьхуа и государственного телевидения, планируется ежегодное производство 10 000 устройств Megapack. По их словам, компания сделала это заявление на церемонии подписания договора в Шанхае, где находится автозавод Tesla.
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