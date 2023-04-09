Придорожная бомба убила двух солдат на северо-западе Пакистана

Запрещенная организация "Техрик-и-Талибан Пакистан" назвала большее число погибших в субботнем нападении в провинции Хайбер-Пахтунхва, заявив, что погибли восемь солдат. Немедленного объяснения расхождений не последовало.



ТТП также взяла на себя ответственность за нападение с применением ручной гранаты на полицейский фургон в районе Сваби в провинции, в результате которого в субботу погиб полицейский и еще двое получили ранения.



В Пакистане участились нападения на силы безопасности после того, как в ноябре прошлого года боевики ТТП разорвали соглашение о прекращении огня с правительством. Чтобы противостоять волне насилия, правительство заявило в пятницу, что проведет масштабную антитеррористическую операцию по всей стране в ближайшие недели.



Комитет национальной безопасности, в состав которого входят премьер-министр и высшее военное руководство, согласился начать операцию в этом месяце в соответствии с национальным планом действий.



План предусматривает проведение военных и разведывательных операций, вынесение смертных приговоров боевикам, создание специальных военных судов для проведения судебных процессов и развертывание антиэкстремистских сил в уязвимых районах.



Предыдущий план борьбы с экстремизмом был запущен в 2014 году после массового убийства в школе в Пешаваре, где боевики ТТП застрелили более 140 человек, в том числе 132 ребенка.