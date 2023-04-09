Из-за пожара в Гамбурге приостановлено движение поездов и самолетов

Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что пожар вспыхнул около 4:30 утра в районе Ротенбургсорт, расположенном в восточной части второго по величине города Германии. Дым распространился оттуда в сторону центра города, что привело к остановке движения поездов дальнего следования между Гамбургом, Берлином и другими городами.



В предупреждении, переданном через приложение для мобильных телефонов, жителям Гамбурга рекомендовалось закрыть окна, выключить вентиляцию и кондиционеры и избегать этого района. Сообщений о пострадавших не поступало.



Общественная телерадиовещательная компания NDR сообщила, что в результате пожара загорелись контейнеры с сероводородом, токсичным и дурно пахнущим веществом, из-за чего пожарным и полицейским пришлось надеть дыхательные аппараты.