Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что пожар вспыхнул около 4:30 утра в районе Ротенбургсорт, расположенном в восточной части второго по величине города Германии. Дым распространился оттуда в сторону центра города, что привело к остановке движения поездов дальнего следования между Гамбургом, Берлином и другими городами.
В предупреждении, переданном через приложение для мобильных телефонов, жителям Гамбурга рекомендовалось закрыть окна, выключить вентиляцию и кондиционеры и избегать этого района. Сообщений о пострадавших не поступало.
Общественная телерадиовещательная компания NDR сообщила, что в результате пожара загорелись контейнеры с сероводородом, токсичным и дурно пахнущим веществом, из-за чего пожарным и полицейским пришлось надеть дыхательные аппараты.
Из-за пожара в Гамбурге приостановлено движение поездов и самолетов
Полиция предупредила жителей Гамбурга, Германия, закрыть окна рано утром в воскресенье после того, как в результате сильного пожара, охватившего несколько складов, над городом поплыл черный, насыщенный химикатами дым.
Немецкое информационное агентство dpa сообщило, что пожар вспыхнул около 4:30 утра в районе Ротенбургсорт, расположенном в восточной части второго по величине города Германии. Дым распространился оттуда в сторону центра города, что привело к остановке движения поездов дальнего следования между Гамбургом, Берлином и другими городами.
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