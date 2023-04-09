Инцидент произошел после нескольких дней эскалации напряженности в этом районе, включая перестрелку между израильской армией и палестинскими ополченцами в секторе Газа и на юге Ливана.
Запуск ракет из Сирии по территории Израиля является крайне необычным явлением, и в данном случае он произошел на фоне усиления израильских бомбардировок этой арабской страны, где они часто наносят удары по целям, связанным с ливанскими и иранскими вооруженными группировками.
"Три ракеты были запущены из Сирии в направлении израильской территории, одна из ракет пересекла израильскую территорию и упала в ненаселенных районах на юге Голанских высот", - сказал представитель армии, добавив, что снаряд не был перехвачен, поскольку направлялся в сторону открытой местности.
Ранее армия сообщила, что в окрестностях общины Мейцар, расположенной на южных Голанских высотах, оккупированных Сирией в 1967 году и аннексированных в 1981 году, была объявлена тревога.
Хотя ни одна группа до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение, Сирийская обсерватория по правам человека, британская НПО с широкой сетью партнеров на местах, сообщила, что две ракеты были выпущены неизвестными лицами из приграничной провинции Кунейтра.
Три ракеты выпущены из Сирии по Израилю, сообщает израильская армия
Три ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля в субботу, сообщила израильская армия, добавив, что только один из снарядов попал на территорию страны в ненаселенном районе.
Инцидент произошел после нескольких дней эскалации напряженности в этом районе, включая перестрелку между израильской армией и палестинскими ополченцами в секторе Газа и на юге Ливана.
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