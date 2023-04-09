Три ракеты выпущены из Сирии по Израилю, сообщает израильская армия

Инцидент произошел после нескольких дней эскалации напряженности в этом районе, включая перестрелку между израильской армией и палестинскими ополченцами в секторе Газа и на юге Ливана.



Запуск ракет из Сирии по территории Израиля является крайне необычным явлением, и в данном случае он произошел на фоне усиления израильских бомбардировок этой арабской страны, где они часто наносят удары по целям, связанным с ливанскими и иранскими вооруженными группировками.



"Три ракеты были запущены из Сирии в направлении израильской территории, одна из ракет пересекла израильскую территорию и упала в ненаселенных районах на юге Голанских высот", - сказал представитель армии, добавив, что снаряд не был перехвачен, поскольку направлялся в сторону открытой местности.



Ранее армия сообщила, что в окрестностях общины Мейцар, расположенной на южных Голанских высотах, оккупированных Сирией в 1967 году и аннексированных в 1981 году, была объявлена тревога.



Хотя ни одна группа до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение, Сирийская обсерватория по правам человека, британская НПО с широкой сетью партнеров на местах, сообщила, что две ракеты были выпущены неизвестными лицами из приграничной провинции Кунейтра.