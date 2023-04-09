По словам властей, Бойес был сбит во вторник днем во время езды на велосипеде в районе Пресидио, исторического парка к югу от моста Золотые Ворота. Бойес был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже был объявлен мертвым. Ему было 44 года.
У Бойеса была богатая карьера, которая включала рекорд возрастной группы на дистанции 1000 метров в 2015 году. Он был 10-кратным чемпионом страны.
"Помимо спортивных достижений Итана, он был достойным членом американского сообщества велосипедистов на треке", - говорится в заявлении USA Cycling. "Его потеря будет ощущаться на местных, региональных, национальных и мировых соревнованиях в течение многих лет, поскольку он привносил в каждую гонку смесь соперничества и дружелюбия".
Парковая полиция США не сообщила дальнейших подробностей о смертельном столкновении. "Расследование ДТП является сложным и требует анализа большого количества улик и данных", - говорится в заявлении агентства. "Детективы USPP работают в партнерстве с прокуратурой Соединенных Штатов по ходу расследования".
Велосипедная коалиция Сан-Франциско выпустила в пятницу заявление, в котором Бойес вспоминается как "любимая фигура в велоспорте Сан-Франциско".
Чемпион-велосипедист Итан Бойс погиб после столкновения с автомобилем в Сан-Франциско
По словам властей, Бойес был сбит во вторник днем во время езды на велосипеде в районе Пресидио, исторического парка к югу от моста Золотые Ворота. Бойес был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже был объявлен мертвым.
По словам властей, Бойес был сбит во вторник днем во время езды на велосипеде в районе Пресидио, исторического парка к югу от моста Золотые Ворота. Бойес был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже был объявлен мертвым. Ему было 44 года.
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