Чемпион-велосипедист Итан Бойс погиб после столкновения с автомобилем в Сан-Франциско

По словам властей, Бойес был сбит во вторник днем во время езды на велосипеде в районе Пресидио, исторического парка к югу от моста Золотые Ворота. Бойес был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и позже был объявлен мертвым. Ему было 44 года.



У Бойеса была богатая карьера, которая включала рекорд возрастной группы на дистанции 1000 метров в 2015 году. Он был 10-кратным чемпионом страны.



"Помимо спортивных достижений Итана, он был достойным членом американского сообщества велосипедистов на треке", - говорится в заявлении USA Cycling. "Его потеря будет ощущаться на местных, региональных, национальных и мировых соревнованиях в течение многих лет, поскольку он привносил в каждую гонку смесь соперничества и дружелюбия".



Парковая полиция США не сообщила дальнейших подробностей о смертельном столкновении. "Расследование ДТП является сложным и требует анализа большого количества улик и данных", - говорится в заявлении агентства. "Детективы USPP работают в партнерстве с прокуратурой Соединенных Штатов по ходу расследования".



Велосипедная коалиция Сан-Франциско выпустила в пятницу заявление, в котором Бойес вспоминается как "любимая фигура в велоспорте Сан-Франциско".