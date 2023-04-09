Даня Милохин растратил все деньги и живет в Дубае за счет Моргенштерна

Милохин разочаровал поклонников своими выходками: блогер несколько месяцев назад отказался от участия в ледовом шоу и уехал в США,подставив свою партнершу по танцам на льду Евгению Медведеву и дирекцию Первого канала, сообщает СтарХит.

За границей юная звезда жил на широку ногу, его сбережения таяли на глазах.

Сейчас Даня обосновался в Дубае - в доме Моргенштерна. Рэпер, признанный в России иноагентом, поддержал в сложное время друга и буквально обеспечивает.

Пока все получается. Живу с Моргенштерном. У меня все в порядке: денег у меня нет, у него есть, — заявил блогер в YouTube-шоу «Джарахов».

Милохин переживает, что ранее был непредусмотрительным, из-за чего от него отвернулись многие рекламодатели.

Зря потерял коннект с Россией. Я бросил Первый канал, написал зачем-то на него дис… Пел песни всякие… Люди из-за этого боятся работать со мной, потому денег у меня нет. Надеюсь, я там все еще звезда, — поделился 21-летний блогер.

Звезда соцсетей верит, что скоро опять окажется на волне успеха, и былая любовь фанатов к нему вернется. А вместе с ней и новые источники доходов. Милохин рассказал, что намерен сделать зубы и записать совместную композицию с Моргенштерном.