Обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы и на тушение которого, по словам Дарманина, могут уйти часы. Он сказал, что, по оценкам властей, под завалами находилось от четырех до десяти человек.
Пять человек были доставлены в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни травмами, а шестой человек лечился от шока, добавил он.
Третье здание частично обрушилось, и люди были эвакуированы из примерно 30 зданий в этом районе. Здания, обрушившиеся на улице Тиволи, не имели структурных проблем, сказал Дарманен.
"Мысли с Марселем", - написал президент Эммануэль Макрон в своем Твиттере.
В Марселе обрушились два здания, под завалами осталось более 10 человек
Более 10 человек, предположительно, находятся под завалами после взрыва, который привел к обрушению двух жилых домов в южном французском городе Марсель в воскресенье, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы и на тушение которого, по словам Дарманина, могут уйти часы. Он сказал, что, по оценкам властей, под завалами находилось от четырех до десяти человек.
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