В Марселе обрушились два здания, под завалами осталось более 10 человек

Обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы и на тушение которого, по словам Дарманина, могут уйти часы. Он сказал, что, по оценкам властей, под завалами находилось от четырех до десяти человек.



Пять человек были доставлены в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни травмами, а шестой человек лечился от шока, добавил он.



Третье здание частично обрушилось, и люди были эвакуированы из примерно 30 зданий в этом районе. Здания, обрушившиеся на улице Тиволи, не имели структурных проблем, сказал Дарманен.



"Мысли с Марселем", - написал президент Эммануэль Макрон в своем Твиттере.