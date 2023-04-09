В Марселе обрушились два здания, под завалами осталось более 10 человек

18:23 2023-04-09

Более 10 человек, предположительно, находятся под завалами после взрыва, который привел к обрушению двух жилых домов в южном французском городе Марсель в воскресенье, сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Обрушение вызвало пожар, который осложнил спасательные работы и на тушение которого, по словам Дарманина, могут уйти часы. Он сказал, что, по оценкам властей, под завалами находилось от четырех до десяти человек.

Пять человек были доставлены в больницу с серьезными, но не угрожающими жизни травмами, а шестой человек лечился от шока, добавил он.

Третье здание частично обрушилось, и люди были эвакуированы из примерно 30 зданий в этом районе. Здания, обрушившиеся на улице Тиволи, не имели структурных проблем, сказал Дарманен.

"Мысли с Марселем", - написал президент Эммануэль Макрон в своем Твиттере.