"В качестве новаторского шага, чтобы избежать напряженности и конфликтов при исполнении закона о хиджабе, полиция будет использовать интеллектуальные инструменты и камеры в общественных местах и на дорогах для выявления людей (которые не носят хиджаб)", - говорится в заявлении сил безопасности, которое цитирует информационное агентство Tasnim.
Силы безопасности пояснили, что женщинам, не соблюдающим закон о хиджабе и целомудрии, будут отправляться сообщения, "информирующие их о последствиях".
"Полиция не потерпит никакого индивидуального или коллективного поведения, противоречащего закону", - говорится в заявлении. Хиджаб является обязательным в Иране с 1983 года, и его несоблюдение карается тюремным заключением.
Эта мера направлена на "сохранение семейных ценностей, укрепление психического здоровья и обеспечение спокойствия граждан" и предотвращение действий, "порочащих" духовность страны, по словам полиции.
Многие иранские женщины перестали носить обязательный исламский головной платок в знак протеста и гражданского неповиновения после смерти в сентябре Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба.
Иранская полиция будет использовать камеры для идентификации женщин без хиджаба
Иранская полиция объявила в субботу, что они устанавливают камеры в общественных местах для выявления женщин, которые не носят хиджаб, что является новой мерой, направленной на принуждение к ношению обязательной одежды в исламской стране.
"В качестве новаторского шага, чтобы избежать напряженности и конфликтов при исполнении закона о хиджабе, полиция будет использовать интеллектуальные инструменты и камеры в общественных местах и на дорогах для выявления людей (которые не носят хиджаб)", - говорится в заявлении сил безопасности, которое цитирует информационное агентство Tasnim.
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