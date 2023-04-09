Представитель Госдепартамента сообщил агентству EFE, что они "следят" за маневрами, проведенными Пекином в субботу в ответ на состоявшуюся в среду встречу президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
"Каналы связи с Китайской Народной Республикой остаются открытыми, и мы последовательно просим их проявлять сдержанность и не менять "статус-кво", - сказал пресс-секретарь.
Администрация Байдена уверена, что у нее "достаточно ресурсов и возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе", добавил источник.
Представитель американской дипломатии настаивал на том, что визит президента Тайваня в США был "остановкой" и что у Пекина нет причин для "чрезмерной реакции".
Китайские военные назвали учения "серьезным предупреждением" против "провокаций сепаратистских сил" и "необходимым действием для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая".
США призывают Китай к «сдержанности» в связи с военными маневрами вокруг Тайваня
Соединенные Штаты в субботу призвали Китай проявить "сдержанность" в своих военных маневрах вокруг Тайваня и предупредили, что у них есть необходимые "возможности", чтобы гарантировать безопасность острова.
Представитель Госдепартамента сообщил агентству EFE, что они "следят" за маневрами, проведенными Пекином в субботу в ответ на состоявшуюся в среду встречу президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
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