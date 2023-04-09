США призывают Китай к «сдержанности» в связи с военными маневрами вокруг Тайваня

Представитель Госдепартамента сообщил агентству EFE, что они "следят" за маневрами, проведенными Пекином в субботу в ответ на состоявшуюся в среду встречу президента Тайваня Цай Ин-вэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.



"Каналы связи с Китайской Народной Республикой остаются открытыми, и мы последовательно просим их проявлять сдержанность и не менять "статус-кво", - сказал пресс-секретарь.



Администрация Байдена уверена, что у нее "достаточно ресурсов и возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе", добавил источник.



Представитель американской дипломатии настаивал на том, что визит президента Тайваня в США был "остановкой" и что у Пекина нет причин для "чрезмерной реакции".



Китайские военные назвали учения "серьезным предупреждением" против "провокаций сепаратистских сил" и "необходимым действием для защиты национального суверенитета и территориальной целостности Китая".