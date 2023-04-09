Более 18 000 цыган до сих пор живут в трущобах в Испании

Реальность цыганского народа в Испании совсем не похожа на ту, что была 30 лет назад. Дети теперь ходят в школу, а община торгует не только на уличных рынках; однако уровень бедности и безработицы остается высоким, и более 18 000 человек по-прежнему живут в трущобах (infraviviendas).



И эта цифра увеличилась почти на 40 % (7 000 человек) за последние восемь лет, согласно последнему исследованию, проведенному Фондом "Секретариадо Гитано" (FSG).

Эта ситуация широко распространена на большей части территории страны, и, будучи далекой от решения, она игнорируется учреждениями. "Сейчас у нас есть важная возможность решить ее конкретным образом: Конгресс депутатов работает над новым законом о жилье", - с надеждой отмечает Гименес.



Существуют также экономические инструменты для решения проблемы, такие как Европейский фонд регионального развития (ERDF) или Государственный жилищный план, напоминает ФСГ.



Гименес является членом либеральной партии Ciudadanos - она одна из трех цыганских депутатов испанского парламента - и высоко оценивает достигнутый прогресс, но считает, что он "недостаточен" и что все еще существуют "очень большие пробелы".



От бедности и социальной изоляции страдает более 80% цыганского населения, 46% - крайне бедные, а уровень детской бедности составляет 89%.